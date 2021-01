O árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf, do Mato Grosso do Sul, que apitou a vitória de 1 a 0 do Cruzeiro sobre o Sampaio Corrêa, na última sexta-feira (8), no Castelão, em São Luís, expulsou o atacante Willian Potker, da Raposa, aos seis minutos do segundo tempo, por ele ter falado que os árbitros são ruins.

Além de marcar o gol do Cruzeiro na vitória sobre o Sampaio Corrêa, Willian Potker foi expulso em São Luís por dizer que os árbitros são ruins

“Vocês são muito ruins, vocês são muito ruins, seus árbitros ruins” foram as palavras de Potker a Vollkopf, que diante da manifestação do atacante cruzeirense, que tinha marcado o gol do time de Luiz Felipe Scolari, aplicou o segundo cartão amarelo no jogador, o que provocou o vermelho e a expulsão.

Agora, Potker desfalca o Cruzeiro na partida contra o lanterna Oeste, na próxima quarta-feira (13), às 21h30, no Independência, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com uma vitória diante da equipe paulista, a Raposa fica matematicamente sem chances de rebaixamento e seguirá sonhando com um difícil acesso à Série A.