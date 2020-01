O primeiro grande compromisso do Atlético no ano já tem o árbitro definido. A partida do alvinegro contra o Unión de Santa Fé, que será disputada na cidade argentina, será comandada por Jesús Valenzuela, da venezuela.

O juiz, conterrâneo do técnico Rafael Dudamel, tem 36 anos e já apitou um jogo do Galo em 2017. Na ocasião, o clube mineiro bateu o Sport Boys por 5 a 2, atuando na Bolívia .

Durante a Copa América de 2019, disputada no Brasil, ele foi o responsável pela partida entre Japão e Equador, que terminou empatada em 1 a 1.

O duelo jogo de volta entre brasileiros e argentinos será disputado no dia 20 de fevereiro. O confronto decisivo será realizado no Independência, por conta de um evento marcado para o gramado do Mineirão.