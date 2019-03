A Federação Mineira de Futebol (FMF) realizou, na tarde desta terça-feira (26), o sorteio que definiu a arbitragem dos duelos de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Para o duelo entre Boa Esporte e Atlético, que vai ser realizado no sábado, às 18h, no estádio Melão, em Varginha, o escolhido foi Rafael Traci, de 37 anos, que é paranaense, mas apita atualmente pela Federação Catarinense de Futebol.

No clássico entre América e Cruzeiro, que vai ser disputado no domingo, às 16h, no Independência, o dono do apito vai ser o carioca Marcelo de Lima Henrique, de 47 anos, que integra o quadro da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

A novidade para essa reta final de Estadual vai ser a utilização do árbitro de vídeo. Como o mecanismo de acionamento do VAR não está apto para todos os árbitros da Federação Mineira, se fez necessária a escolha pelos profissionais de outros estados que já tem experiência com esse recurso.

A FMF vai divulgar posteriormente os nomes dos assistentes e dos operadores do VAR que vão integrar as equipes de arbitragem nos duelos do fim de semana.