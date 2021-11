O Atlético é bicampeão do Campeonato Mineiro Feminino. Neste domingo (21), o Galo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, no jogo único da decisão do torneio, e levantou a taça pelo segundo ano consecutivo.

A protagonista da partida foi a venezuelana venezuelana Dayana Rodríguez, a Day, autora do gol alvinegro, aos 20 minutos do primeiro tempo, aproveitando falha da goleira da Raposa, Mary Camilo. (Veja abaixo o lance)

Destaque do triunfo, a meio-campista vibrou muito após apito final e desabafou, em entrevista à TV Galo.

“Primeiro queria agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui no Galo. Treinamos muito duro para conquistar esse título e acho que fizemos por merecer. Então, estou muito feliz, orgulhosa de pertencer a essa equipe. Aqui é Galo!”.

⚽ TÁ LÁ!!! É GOL DAS VINGADORAS!!



DAY COLOCA O #GALO EM VANTAGEM NO MINEIRÃO! pic.twitter.com/j0TPOfeuHT — Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) November 21, 2021

Vale lembrar, que o duelo no Gigante da Pampulha contou com torcida única, no caso, a do Cruzeiro, dono da melhor campanha ao longo da competição.

A conquista do Estadual sela um ano vitorioso para o Atlético. Antes de levantar a taça do principal torneio de Minas, o Galo havia conquistado o acesso à elite do futebol brasileiro, ao ser vice-campeão do Brasileiro A2.