O Atlético é o campeão do Brasileiro sub-20. Jogando no CT do Caju, em Curitiba, neste domingo (24), o Galinho bateu o Athletico-PR por 5 a 4 nos pênaltis, após o Furacão ter vencido por 1 a 0 no tempo normal,

Depois de ganhar o primeiro jogo da decisão por 2 a 1, no estádio das Alterosas, o Alvinegro esteve perto de conquistar o título da competição no tempo normal.

Entretanto, após um vacilo do goleiro Gabriel Delfim, que se atrapalhou com o zagueiro Micael, em recuo de bola, Dudu roubou a bola, e tocou para Rômulo bater firme e estufar as redes, aos 40 minutos do segundo tempo.

Se errou nos 90 minutos, Delfim se redimiu nas penalidades, ao defender a cobrança do zagueiro Edu, que até o atuava no Cruzeiro até junho do ano passado.

Com aproveitamento perfeito, o Galinho marcou com Pedro Henrique, Micael, Nogueira, Luís Eduardo e Guilherme Santos, e garantiu o título.

O Furacão ainda reclamou da cobrança de Nogueira, que escorregou no momento da batida, batendo com os dois pés na bola, antes de marcar o gol.

A regra prevê que a cobrança deveria ter sido anulada, mas o árbitro José Mendonça da Silva Junior não percebeu a irregularidade.

Melhor time da primeira fase, o Atlético também teve o artilheiro do campeonato, o atacante Guilherme Santos, que marcou 13 gols na disputa.