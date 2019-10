Grande parte da esperança celeste de iniciar uma reação no Brasileiro – que vem sendo ‘adiada’ há tempos – está depositada nos pés de Fred, que, ironicamente, vive um momento positivo em meio à péssima fase do Cruzeiro. Nos últimos oito jogos da Raposa no torneio, o camisa 9 balançou as redes quatro vezes, média de 0,5 tento por partida.

Hoje, a partir das 21h30, no Mineirão, ele tentará transformar seu ex-clube em vítima. No caminho do centroavante está o Fluminense, onde Fred foi ‘rei’, conquistou vários títulos e se tornou artilheiro.

Curiosamente, depois que deixou as Laranjeiras, ele não fez gol, nem venceu nas vezes em que enfrentou o Tricolor: quatro derrotas e dois empates. Outro detalhe importante neste novo capítulo da disputa é o fato de o Flu não ter sofrido com a ‘Lei do Ex’ nesta edição do campeonato (Confira abaixo números de Fred).

Maior goleador da Era Pontos Corridos do Brasileiro, Fred tem possibilidade de superar Edmundo e Romário na lista dos grandes artilheiros da história da competição ainda neste ano. Mas, a despeito de marcas pessoais, espera corresponder dentro de campo para tirar o Cruzeiro desse sufoco todo que vem passando, assim como o fez em 2009, vestindo a camisa do Flu.

“O que nós temos que fazer é lutar. Encontramos uma felicidade agora com o Abel. Vamos melhorar”, disse o atacante, autor de 20 gols em 2019.

CRUZEIRO X FLUMINENSE

Motivo: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Data: 9/10

Horário: 21h30

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Michael Stanislau, todos gaúchos

VAR: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Transmissão: Premiere

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Edu (Dedé), Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Jadson; Robinho, Marquinhos Gabriel (Pedro Rocha) e David; Fred

Técnico: Abel Braga

FLUMINENSE

Muriel; Gilberto, Nino, Frazan e Orinho; Yuri, Ganso, Daniel e Nenê; João Pedro e Yony González

Técnico: Marcão