É hoje ou nada. Sim, a negociação entre Atlético e o atacante Eduardo Sasha, do Santos, reforço pretendido pelo técnico Jorge Sampaoli, tem este rumo. O jogador tem uma audiência na Justiça do Trabalho com o Peixe nesta terça-feira (18), e se for para ela, dificilmente trocará a Vila Belmiro pela Cidade do Galo.

Por isso, esta segunda-feira (17) é decisiva para o negócio e todas as partes trabalham para que o negócio seja concretizado.

Destaque do Santos no Brasileirão do ano passado, Eduardo Sasha está em BH para tentar chegar a um acordo e se transferir para o Atlético com um contrato de quatro anos

O contrato entre Sasha e o Atlético já está alinhavado e será por quatro anos. Mas a questão é que o atacante tem várias pendências trabalhistas com o Santos e quer garantias de que receberá o que o alvinegro praiano lhe deve.

O Galo, que vai desembolsar quase R$ 10 milhões por 50% dos seus direitos econômicos, não quer assumir a dívida. O time paulista, para pagá-la, não receberia nada com o negócio e precisa do dinheiro da negociação, pois passa por grave crise financeira.

Eduardo Sasha busca na Justiça do Trabalho a rescisão de contrato com o Santos. Já teve o pedido negado anteriormente, mas se conseguir na audiência desta terça-feira, às 11h, terá facilidade para negociar seu futuro.

E pelo grande Campeonato Brasileiro que fez no ano passado, sob o comando de Jorge Sampaoli, tem mercado fora do Brasil, no futebol europeu ou no mundo árabe.

O Atlético corre contra o relógio para conseguir se acertar com Sasha e atender seu treinador em mais um pedido. O jogador tem o desejo de trabalhar com o treinador argentino, mas não quer abrir mão do que tem a receber do Santos, até porque, uma hora isso acontecerá.