O técnico Cuca, definitivamente, tem uma pedra no sapato em Minas Gerais: com a derrota por 2 a 1 para a Caldense, nesta quinta-feira (1), o treinador viu a Veterana, mais uma vez, ser sua carrasca no Campeonato Mineiro. As duas únicas derrotas do treinador do Atlético no Estadual foram justamente para a equipe de Poços de Caldas, contando também a passagem pelo Cruzeiro.

Nas campanhas de 2011, 2012 e 2013, comandando a Raposa, no primeiro ano, e o Galo, nos dois seguintes, ele levantou a taça nas três oportunidades, o que lhe permite brigar pelo tetra na edição de 2021. Em 34 partidas contra equipes de fora de Belo Horizonte, foram 29 vitórias, três empates e, agora, duas derrotas.

Curiosamente, o primeiro revés para a Veterana também aconteceu em abril. Em 2013, no dia 14, o Atlético encarou a Caldense com uma equipe totalmente reserva, pois três dias depois encerraria sua participação no Grupo 3 da Copa Libertadores encarando o São Paulo, no Morumbi, defendendo os 100% que tinha até então na competição: resultado: 2 a 1, de virada, para os donos da casa. Assim como aconteceu nesta quinta-feira.

Na primeira fase do Mineiro de 2020, o resultado foi o mesmo, também de virada; contudo, no Mineirão, quando o Galo era comandado por Rafael Dudamel.

