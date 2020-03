Na saída para o intervalo, Igor Rabello decretou: “Já fiz alguns gols, mas acho que este é o mais bonito da minha carreira, pelo jeito que peguei na bola”. Não era para menos. O primeiro tento do Atlético sobre o Cruzeiro, marcado pelo zagueiro, no triunfo por 2 a 1, neste sábado (7), no Mineirão, foi um golaço.

De calcanhar, Rabello completou para as redes o escanteio cobrado pelo meia Otero, autor do segundo gol dos donos da casa. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Uma jogada que surpreendeu a defesa celeste, como ressaltou o beque Cacá.

“A gente vinha trabalhando essa bola na primeira trave. Eles (Atlético) tiveram a felicidade de fazer o gol, mas nosso time está concentrado”, afirmou o atleta celeste, também na saída para o intervalo.

Este foi o segundo gol de Igor Rabello pelo alvinegro. O primeiro foi na derrota por 2 a 1 para a Caldense, em 16 de fevereiro, no Gigante da Pampulha. Em 2020, já são dois tentos em nove jogos. Nada mal, ainda mais para quem passou em branco em 64 partidas no ano passado.