Uma goleada gigante no Morumbi, com cara de time campeão. Foi assim que o Internacional deixou o gramado nesta quarta-feira (20), após a goleada por 5 a 1 sobre o São Paulo. Com o resultado, o time gaúcho assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e alcançou números importantes na competição.

Com gols marcados por Victor Cuesta, Caio e Yuri Alberto, que deixou um hat-trick, o Inter chegou aos 53 tentos e agora tem o ataque mais positivo da competição, ultrapassando o Tricolor Paulista e também o Atlético, ambos com 52 (cada).

Com 59 pontos e sete vitórias consecutivas, a equipe comandada pelo técnico Abel Braga abriu dois de diferença para o time de Fernando Diniz. O Galo, com um jogo a menos, tem 54. Nesta quinta-feira (21), Flamengo e Palmeiras se enfrentam; o rubro-negro tem 52 e o Alviverde, 51.

O próximo desafio do novo líder do Campeonato Brasileiro será contra o maior rival. No próximo domingo, como mandante, o Colorado encara o Grêmio no Beira-Rio.