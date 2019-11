“O Atlético poderia jogar um pouco mais. Mas entendo que é um clássico em que as equipes tentariam somar pontos. A equipe fez bom jogo defensivamnete, marcando bem Fred e Thiago. Nos outros jogos, saímos chateados com um e outro com erros de posicionamento e saída de bola. Mas hoje eles (sistema defensivo) foram importantes”. Foram com estas palavras que o técnico Vagner Mancini resumiu o empate sem gols entre Atlético x Cruzeiro, neste domingo (10).

Para o treinador atleticano, chegar aos 40 pontos faz o clube sonhar mais alto na competição mais importante do país. Segundo ele, falar em Libertadores, inclusive, não é nenhum absurdo neste momento.

“Ainda é possível sonhar com Libertadores. A partir do momento que tiramos um peso das costas, podemos ser mais ofensivos e buscar pontos mais difíceis. Tudo é estudo momentâneo. Temos que vencer mais um jogo para respirar, pois passamos a pontuar de forma diferente. Porque não o sexto lugar? Difícil, sim. Mas é nossa obrigação lutar. Temos que dar ao torcedor, que nos incentivou, a luta e a guerra, que é marca do Galo”, disse o comandante do alvinegro. A distância para o sexto colocado, Athletico-PR, neste momento, é de 10 pontos. Restam 21 até o fim do Brasileirão.

Leia mais:

Invasão de torcedores do Atlético em camarotes com cruzeirenses causa confusão generalizada

“Mais uma vitória nos faz respirar da tabela e sair dessa turma que quer nos agarrar e a partir disso, buscar pontos que podem nos levar a outra meta. Fica difícil falar sobre metas. Mas foi importante o ponto de hoje, pois nos dá chance de chegar aos 40. Mas internamente pensamos em outra meta”, acrescentou.

Na próxima, o Cruzeiro terá pela frente o Avaí, lanterna da competição mais importante do país. O duelo, marcado para segunda-feira (18), acontecerá às 20h, no Mineirão. O Atlético, por sua vez, entra em campo dois dias antes e enfrenta o Fluminense, no Maracanã.