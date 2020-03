O Módulo I do Campeonato Mineiro chega às quatro rodadas finais da sua etapa classificatória totalmente indefinido e com praticamente os 12 clubes participando de alguma das três brigas da competição.

A primeira colocação é desejada pelas vantagens que garante nas fases de mata-mata do torneio, quando será decidido o título.

De toda forma, o importante em primeiro lugar é garantir presença nas semifinais para manter vivo o sonho de brigar pela taça.

Na parte de baixo da classificação já tem uma turma fora dessa batalha nobre, mas participando de outra, sem dúvida muito mais ingrata, que é contra o rebaixamento.

Dessa forma, os 24 jogos que ainda serão disputados até 1º de abril serão verdadeiras decisões.

Recorde

Nesta década, o ano em que foi necessária a maior pontuação para se conseguir classificação às semifinais do Módulo I do Campeonato Mineiro foi 2015. Tombense e América terminaram empatados com 20 pontos, na quarta e quinta posição, respectivamente, com o time de Tombos levando a melhor no número de vitórias (6 a 5).

Esta marca deve se repetir em 2020. Quem garante é Gilcione Nonato da Costa, professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e responsável pelo site Probabilidades no Futebol.

“Vai depender muito do desempenho de Tombense e Caldense nas rodadas finais, mas se eles vencerem dois dos quatro jogos que restam, chegam aos 20 pontos. Outro fato que colabora é o Atlético ser o quinto, pois é um bom time e que está pressionado por resultados. Assim, podem ser necessários 20 ou até 21 pontos para um time chegar às semifinais, embora a partir de 18 essas chances já existam”, afirma Gilcione.

Diante deste cálculo, o América pode ser o primeiro clube a garantir presença nas semifinais do Estadual. Neste domingo, em caso de vitória sobre o Boa Esporte, às 16h, no Independência, o Coelho chegará aos 20 pontos.

Mas o jogo da oitava rodada do Estadual que aparece como decisivo na briga pelo G-4 é o clássico entre Atlético e Cruzeiro, neste sábado, às 19h, no Mineirão. Com o Galo em quinto e a Raposa em quarto, o perdedor pode ficar em situação complicada, dependendo dos resultados dos três primeiros colocados. E Gilcione alerta para o risco real de um dos dois ficar de fora da próxima fase do Campeonato Mineiro.

Liderança

Outra briga na parte de cima da tabela é pela primeira colocação. O América abriu três pontos de vantagem sobre o concorrente mais próximo nesta disputa, que deve ser vencida por quem chegar a 23 ou 24 pontos, segundo os cálculos da UFMG.

O primeiro colocado da fase classificatória tem a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols nas semifinais (o segundo também) e na decisão do título, caso se classifique.

Rebaixamento

A terceira e mais ingrata briga do Módulo I do Campeonato Mineiro é contra o rebaixamento. E ela tem três concorrentes bem definidos, segundo o matemático da UFMG: “Para não cair, são necessários dez pontos. Isso para se ter segurança. Neste momento, o Tupynambás é o maior favorito à queda. O Coimbra tem grandes chances porque ele como mandante faz muitos clássicos. O fator campo dele não influencia. O Villa Nova é o terceiro principal concorrente contra o rebaixamento”.

Embora seja conhecido como Dia da mentira, o 1º de abril de 2020 será o da verdade. Pelo menos no Módulo I do Campeonato Mineiro. Nesta data será disputada a última rodada e se terá a definição de todas as brigas da competição.