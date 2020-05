Contratado no início do ano pelo Atlético, após temporada de destaque com a camisa do Fluminense, o volante Allan se alegra com o retorno das atividades na Cidade do Galo, após hiato de 62 dias, devido à pandemia no novo coronavírus.

Entrevistado desta quarta-feira (27), o jogador de 24 anos afirma que o início pelo clube foi bastante intenso e que ainda tem muito a evoluir. Contudo, após ter entrado em campo em 11 dos 13 jogos da equipe em 2020, diz que "já deu para sentir o que é o Galo".

Perguntado sobre o "estilo Sampaoli", Allan foi só elogios. Para ele, o trabalho do argentino é ímpar e bastante interessante.

"É um trabalho diferente, que nunca passei. Está sendo tudo novo. Um trabalho inteligente, de um baita treinador. É um estilo de jogo diferente. É gostoso de jogar e de treinar. As coisas vão caminhar bem", afirma o jogador.

"Por um lado é ruim ficar sem jogar, mas por outro é bom porque teremos bastante tempo para treinar. Estamos ansiosos, mas estaremos afiados quando os campeonatos voltarem. Entrosamento, como jogador e amigos, todos nós temos. Temos um grupo excelente. Agora é fazer o que o professor pede. Teremos o tempo necessário neste trabalho novo", finaliza.