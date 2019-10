O Cruzeiro vai ter um importante desfalque para o duelo com o Fortaleza, no próximo sábado (26), às 21h, no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol da vitória da Raposa por 2 a 1 para o Corinthians, neste sábado (19), o volante Éderson recebeu o terceiro no duelo, e fica de fora do confronto com o time cearense.

Sem o jovem jogador, o técnico Abel Braga tem como opções o argentino Ariel Cabral, além de Jadson, e o jovem Adriano.

Éderson marcou o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians, neste sábado (19), na Arena de Itaquera

Dedé

A equipe celeste também poderá ter outra baixa na partida contra o Fortaleza. O zagueiro Dedé foi substituído ainda aos 18 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Corinthians, com dores no joelho direito, e será reavaliado durante a semana para saber se vai ter condições de entrar em campo no sábado.

Caso seja vetado, os jovens Cacá – que substituiu Dedé contra o Timão – e Edu são as alternativas para formar a dupla de zaga ao lado de Fabrício Bruno.

Em recuperação de uma fratura na clavícula, Léo segue entregue ao departamento médico.