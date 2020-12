A "febre" de treinadores estrangeiros no Brasil teve queda significativa nesta reta final de temporada. Se no início de novembro, seis comandantes gringos ocupavam cargos em clubes da Série A, faltando dois dias para o Reveillón, apenas dois seguem empregados em terras tupiniquins: Sampaoli, no Atlético, e Abel Ferreira, no Palmeiras.

Nesta terça-feira (29), o Vasco oficializou a saída do português Sá Pinto, após uma sequência desastrosa de resultados. Antes, Rogério Ceni substituiu Domènec Torrent, no Flamengo, e Barroca foi acionado no Botafogo para ser o sucessor do argentino Ramón Díaz, que, por problemas médicos, nem chegou a comandar o time da Estrela Solitária.

Outro que deixou o país recentemente foi o também argentino Coudet, que trocou o Internacional pelo Celta de Vigo, da Espanha. Abel Braga foi o escolhido para ocupar a função no Colorado.

Remanescentes no país, Sampaoli leva o Atlético à vice liderança do Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas do São Paulo, de Fernando Diniz. Abel Ferreira, por sua vez, além de deixar o Palmeiras bem próximo do G-4 da Série A, é semifinalista da Copa do Brasil e também da Libertadores.