Dos 700 jogadores que disputam a 58ª edição da Copa Itatiaia deste ano, alguns trazem na ficha de inscrição nomes que despertam bastante curiosidade. Em cada súmula do torneio é praticamente impossível não encontrar homenagens à personalidades e também algumas alcunhas exóticas.

No Sport Club Retiro, de Nova Lima, quem comanda a zaga é o xará do escritor gaúcho Érico Veríssimo. Já no Inter F.C, equipe da capital, o dono da braçadeira é Rummenig Batista, o Ru. O volante, camisa 8, tem quase o mesmo nome de Karl-Heinz Rummenigge, ex-meio-campista alemão, que atuou na década de 1980 e que hoje preside o Bayern de Munique.

Já a Portuguesa, time com sede no bairro Providência, tem como camisa 3 o xará do ex-corinthiano Zenon, meia que marcou época nos anos 70 e 80.

No time do Pedra Branca, representante de Ribeirão das Neves, o homem da “volância” é Iherro; talvez, uma espécie de homenagem ao ex-zagueiro espanhol Fernando Hierro.

Já Steve David, Semerson Archanjo, Abednego, Adenauer, Joalesson, Lion Smith , Bonniek, Willy Deiver, Tassys, Aelson e outros atletas integram a lista dos nomes diferentes da competição de várzea mais importante do país.

Terceira Rodada

Os campos onde serão disputados os jogos da terceira rodada da Copa Itatiaia Kaiser, todos marcados para o próximo domingo, estão definidos. Cabe lembrar que as equipes mais bem colocadas no torneio têm a vantagem de atuar em casa.

Na Chave BH, Riviera e Inter se enfrentam no Campo do Mineirinho; Inconfidência e Jonas Veiga duelam no campo do bairro Concórdia; Marrocos e Grêmio Mineiro movimentam a tarde no campo do Santa Mônica; Nacional e São Bernardo (atual campeão e já eliminado), entram em campo no bairro Betânia; Cachoeirinha e Portuguesa rolam a bola na Arena Pitangui; Novo Aarão Reis e Nacionalrense medem forças no Campo do Tupinense; Radiante e Tupinense jogam no Campo do Radiante; por fim, Unidos x Paranaense, fecham a rodada no Campo do Unidos.

Para acompanhar os os locais dos confrontos da Chave Metropolitana, basta acessar itatiaia.com.br. Neste final de semana, serão conhecidos os 16 clubes que disputarão a próxima fase da Copa Itatiaia; oito da Chave Metropolitana e outros oito da Chave BH.