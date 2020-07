Meia fez nove partidas com a camisa estrelada, sem marcar gols. Destino deve ser o Atlético-GO

Mais uma baixa no elenco celeste para o restante da temporada 2020. Nesta segunda-feira, o Cruzeiro assinou, segundo a Rádio Itatiaia, a rescisão do contrato do meia Éverton Felipe - o compromisso era válido até o fim do ano. O atleta já não aparece no site do clube entre os integrantes do grupo à disposição de Enderson Moreira.

Éverton Felipe foi emprestado pelo São Paulo, que ameaçou recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, alegando que a Raposa não vinha pagando a parte acordada dos salários do jogador. Os dois clubes e o atleta chegaram a um acordo para evitar nova ação e, com isso, o meia foi devolvido ao Tricolor. Ele deve ser repassado ao Atlético-GO para a disputa da Série A do Brasileiro.

Éverton estreou com a camisa estrelada em 2 de fevereiro, na vitória por 4 a 2 sobre o Tupynambás, em Juiz de Fora. Fez nove jogos e não marcou gols.

