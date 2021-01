Eleito o “pior time do mundo”, o Íbis vem tirando sarro do Cruzeiro na temporada 2020, que só será encerrada no início deste ano. O mais recente deboche se deu por meio de um comentário em um post da Raposa no Twitter.

Após o perfil dos celestes anunciar “fim de jogo”, a derrota para o Oeste, nessa quarta-feira (13), o do Íbis mandou um recado: “Fala, meu rival. Boa noite”.

Toma lá...

As ‘zoações’ do Íbis vem de algum tempo. No dia 8 de outubro de 2020, o presidente cruzeirense, Sérgio Santos Rodrigues, se referiu ao time pernambucano ao comentar sua gestão à frente do clube.

"É crítica falar que a gente mira o Liverpool e o Manchester City? Pô! Vou mirar quem? O Íbis? É claro que eu miro o Manchester City e o Liverpool, é óbvio", declarou o dirigente.

A afirmação do mandatário da Raposa gerou uma resposta do Ibís, que, por meio da rede social, fez um desafio ao time celeste.

"Avisa pra ele que o nosso time tem menos derrotas que o Cruzeiro em 2020. Se quiser marcar um amistoso valendo o título de 'Pior Time do Mundo', só chamar", escreveu.

No mesmo dia, após vencer os celestes por 2 a 1 no Mineirão, o Sampaio Corrêa aproveitou para também tirar onda com a Raposa, desejando sorte ao Ibís.