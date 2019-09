Novo reforço do Galo, o experiente goleiro Wilson foi apresentado na tarde desta quarta-feira (4), na Cidade do Galo. Contratado junto ao Coritiba, o ídolo do clube paranaense já está registrado no BID como jogador do Atlético e vai fazer sua estreia com a camisa alvinegra neste domingo (8), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Wilson, que vestirá a camisa 84 no Atlético, se colocou à disposição de Rodrigo Santana para entrar em campo neste domingo. O goleiro lembrou de sua vasta experiência atuando na elite do futebol nacional.

“Estou à disposição do treinador para atuar no final de semana, já tenho uma grande experiência, longa bagagem de Série A. Isso não será problema nenhum. Se tiver que atuar no domingo, estou à disposição para ajudar a todos”, disse o goleiro.

Mesmo sendo o quarto goleiro que mais atuou com a camisa do com a camisa do Coxa e ídolo da torcida, Wilson estava sendo preterido por Alex Muralha na equipe titular. O goleiro explicou sua situação em seu ex-clube e o motivo de estar no banco reservas.

“Não vinha atuando por estar retornando de uma lesão. Momentaneamente, eu estava na reserva, coisa que faz parte, O treinador me passou toda a situação, que ia manter o Muralha, que vem vezando um bom campeonato e ia esperar uma próxima oportunidade para eu voltar à equipe”, explicou Wilson

Contratado pelo Atlético muito por conta da necessidade momentânea de uma opção experiente para suprir a ausência de Victor, que ainda se recupera de lesão, e do jovem Cleiton, convocado para a seleção olímpica, Wilson tem contrato firmado com o Galo apenas até o final desta temporada. O goleiro, no entanto, acredita que pode obter reconhecimento da torcida atleticana independentemente do tempo em que atuará pelo clube

“Se eu vou estar aqui quatro meses ou quatro anos, o que importa é que a cada dia eu vou fazer o meu melhor para que eu tenha o reconhecimento aqui, assim como eu tive nos outros clubes em que eu passei”, afirmou o experiente arqueiro

Ainda em sua fala durante a apresentação, Wilson destacou a qualidade de seus novos companheiros de posição, se referindo a Victor como uma referência e a Cleiton como um grande goleiro em ascensão

“O Victor é uma referência não só para o torcedor, mas para todos nós da posição, um cara que tem uma história fantástica aqui e infelizmente está passando por um momento de lesão. O Cleiton, mais um grande goleiro que a gente vem despontando, venho acompanhando, muita qualidade, não é à toa que está numa seleção olímpica. Outros grandes goleiros também, que estão passando por lesões. Sou mais um para chegar nessa engrenagem para ajudar”, completou Wilson.

*Hugo Lobão sob supervisão de Luciano Dias