O Sada/Cruzeiro já tem um novo técnico para a próxima temporada. Multicampeão pela Raposa, Filipe Ferraz encerrou a carreira como jogador para assumir o comando da equipe celeste.

Aos 41 anos, o agora ex-atleta terá a missão de substituir Marcelo Méndez, treinador mais vitorioso da história do clube, que acertou a saída após a eliminação nas quartas de final da última Superliga.

Com 11 anos de casa, Filipe conquistou 39 taças pelo time estrelado, sendo uma das principais figuras do vitorioso projeto do Cruzeiro. Nas primeiras palavras após o anúncio, divulgado nesta quinta-feira (29), o novo técnico comemorou a oportunidade, destacando sua trajetória como jogador.

“Depois de defender esse time com toda a minha dedicação e fazer história com ele, eu só posso agradecer. Tenho muita gratidão por confiarem em mim pela segunda vez me entregando a função de treinador. Quando eu assumo um novo desafio, entro para fazer meus 150%, sou muito dedicado e quero fazer a diferença. E acho que meus 25 anos de experiência como jogador podem agregar bastante nessa nova fase. O mais interessante será ver as coisas por outra perspectiva. É um novo desafio que requer ainda mais comprometimento e dedicação, eu era um executor das tarefas e agora sei da responsabilidade que irei carregar”, disse Ferraz, ao site oficial do Sada/Cruzeiro.

O braço direito de Filipe na nova função será Beto Martelete, auxiliar técnico da Raposa há mais de 12 anos.