Com a camisa do Cruzeiro, Wilson Piazza realizou 566 partidas. Um dos maiores ídolos da história do clube, ele é o quarto atleta com mais participações em campo, inclusive. Natural de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, o ex meio-campista completa 78 anos nesta quinta-feira (25).

Autor de 40 gols pela Raposa, Piazza se transformou em capitão do Cruzeiro por dez anos consecutivos, entre 1966 e 1976. Um recorde na história celeste. Ele se aposentou em 1977, aos 34 anos.

Decampeão mineiro, campeão da Libertadores e da Taça Brasil de 1996, Wilson da Silva Piazza entrou para a história dos Celestes e, por isso, recebeu homenagem nas redes sociais do clube neste dia especial.