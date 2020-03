"O baiano que veio do Paraná”. Foi deta forma que Renaldo Lopes da Cruz, ou simplesmente Renaldo, foi imortalizado pelo saudoso narrador Willy Fritz Gonser. Ídolo da torcida do Atlético e principal homem-gol do alvinegro entre 1993 e 1996, o ex-atacante completa 50 anos nesta quinta-feira (19).

Com 183 jogos com a camisa preta e branca e 79 gols marcados, o até hoje xodó dos atleticanos usa as redes sociais para interagir com os fãs e, aproveitando o número de seguidores, para zombar do rival Cruzeiro.

"O tempo passou tão rápido que eu agradeço a Deus pela saúde que ele me deu, agradeço chegar com 50 anos com o corpo bem cuidado e podendo jogar futebol, desfrutando das minhas coisas com muita disposição. Me sinto um menino ainda. O tempo passa tão rápido que fico abismado quando ouço essa idade", comenta o aniversariante ao Hoje em Dia.

Leia mais:

Sonho de formar atacantes no Galo, puxões de orelha em Thiago Neves e mais: entrevista com Renaldo

"As melhores lembranças destes 50 anos foi minha história com a camisa do Galo e o carinho que eu recebo desta torcida. Eles não esquecem de mim e muito menos eu deles. Sou muito feliz de chegar aos 50 anos com o pessoal lembrando de mim onde eu chego. Faço parte da história do futebol brasileiro e do time do meu coração que é o Atlético. Amo a torcida e a camisa do Galo. Neste aniversário, seria impossível não lembrar de ambos", finaliza.