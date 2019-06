Sete anos já se passaram daquela que talvez tenha sido a decisão mais arriscada e acertada da vitoriosa gestão de Alexandre Kalil no comando do Atlético. No dia 04/06/2012, o atual prefeito de Belo Horizonte anunciava oficialmente a contratação do craque e polêmico Ronaldinho Gaúcho.

Apontado por todos como peça fundamental na virada de chave que levou o Atlético à conquista da Copa Libertadores, Ronaldinho chegou à Belo Horizonte após uma conturbada saída do Flamengo, onde foi acusado de indisciplina.

Na chegada ao Galo, com todo respaldo do presidente, que chegou a comentar que o craque teria no Atlético a oportunidade de provar para todos quem estava errado no relacionamento conturbado entre o jogador e Flamengo, Ronaldinho se mostrou confiante em sua volta por cima.

“Quando a gente recebe muitas críticas, acaba tendo a vontade de dar a volta por cima. É isso que vim fazer no Atlético”, disse o meia que vestiu inicialmente a camisa 49.

As boas atuações logo nos primeiros jogos, incluindo a vitória fora de casa sobre o Palmeiras em sua estreia, fizeram o casamento entre R49 e torcida logo deslanchar. O dono de duas bolas de ouro teve atuações que lembraram seus melhores momentos com a camisa do Barcelona e liderou a boa campanha do Galo no Brasileirão de 2012, que deu a vaga direta para a Libertadores do ano seguinte.

E o torneio continental foi a grande consagração de Ronaldinho com a camisa alvinegra. Já como R10, o craque comandou o time nas grandes atuações da primeira fase da competição, além de protagonizar o famoso “lance da água”, na estreia do Atlético na Libertadores, contra o São Paulo, no Independência.

Sem repetir as mesmas atuações da primeira fase, mas colhendo os frutos pela melhor campanha e sempre decidindo em casa, o Atlético conseguiu reverter os placares necessários e conquistou o maior título da sua história, sob a batuta do ídolo Ronaldinho Gaúcho.

Longe de conseguir repetir o grande desempenho dos anos anteriores, a fase do Ronaldinho com a camisa alvinegra já parecia se aproximar do fim em 2014. E foi isso que aconteceu, mas como não poderia ser diferente, Gaúcho saiu com o pé direito. Mesmo no banco reservas, a última partida de R10 com pelo Galo foi o jogo do título da Recopa Sul-americana em cima Lanús, da Argentina.

Mesmo levando o clube à justiça por questões econômicas, a torcida ainda espera ver o bruxo pela última vez com a camisa atleticana e se depender do craque a despedida não demorará a acontecer.

“Existe essa possibilidade. Acredito que não passe desse ano. Vamos aproveitar enquanto dá para correr um pouquinho, para despedir legal. Então, existe essa possibilidade” disse Ronaldinho em coletiva realizada durante a cerimônia que marcou seus pés no Museu Brasileiro do Futebol.

Confira alguns números de R10 pelo Atlético:

88 jogos

45 vitórias

27 empates

16 derrotas

28 gols marcados

Títulos:

Copa Libertadores (2013)

Campeonato Mineiro (2013)

Recopa Sul-americana (2014)

Veja abaixo os jornais dos primeiros dia de Ronaldinho no Galo