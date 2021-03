"Mamão com açúcar"; "Queixo no ombro"; "Para toda problemática, existe uma solucionática": Não é preciso muito esforço para associar tudo isso a um dos mais folclóricos personagens do futebol brasileiro. Nesta quinta-feira (4), Dadá Maravilha completa 75 anos e segue com o mesmo carisma da época em que brilhava dentro das quatro linhas.

Nascido no subúrbio Rio de Janeiro, em 1946, Dario José dos Santos fez 290 partidas pelo Atlético, de 1968 a 1979. Dos 211 gols anotados pelo Alvinegro, o mais importante aconteceu em 71, quando, contra o Botafogo e em pleno Maracanã, ele correu para o abraço ao balançar a rede, dando o título do Campeonato Brasileiro aos mineiros.

Importante também na história da Seleção Brasileira, Dadá, o "Peito de Aço", foi o primeiro jogador do Atlético a ser convocado para uma Copa do Mundo e a ser campeão da principal competição de seleções; algo que só o ex-volante Gilberto Silva conseguiu, em 2002.