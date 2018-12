Passado o luto com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o América já se mobiliza para formar o elenco que vai disputar a temporada 2019.

Depois da renovação com técnico Givanildo Oliveira até o final do ano que vem, a diretoria do Coelho anunciou a contração de quatro jogadores, até o momento.

O destaque fica por conta do retorno do atacante Marcelo Toscano, de 33 anos, que teve excelente passagem pelo time alviverde em 2015, quando foi peça fundamental no acesso do time à primeira divisão, com 14 gols, em 37 jogos.

Toscano atuou as últimas três temporadas na Coréia do Sul e no Japão, e chega para ser a referência no sistema ofensivo do Coelho, que foi bastante contestado no Campeonato Brasileiro - o time foi o segundo pior ataque do torneio, com apenas 30 gols em 38 rodadas.

Para auxiliar Toscano na missão de balançar as redes dos adversários, o atacante Felipe Azevedo também chega ao CT Lanna Drumond. Aos 31 anos, o jogador tem larga experiência no futebol brasileiro, com passagens de destaque no Ceará e no Sport.

Esse ano, Azevedo foi campeão cearense, e ajudou o Vozão na arrancada que livrou o time do rebaixamento no Brasileiro.

A chegada dos dois jogadores vem para suprir as saídas dos experientes atacantes Luan e Rafael Moura, que tiveram rendimento abaixo do esperado pela diretoria em 2018, e não tiveram os contratos renovados.

Velho conhecido

Quem também está de volta ao Coelho é o lateral direito Leandro Silva, que vai voltar a vestir a camisa alviverde após seis anos.

Aos 30 anos, o jogador atuou esse ano no Ceará e no Coritiba, e chega para suprir as possíveis saídas de Norberto e Aderlan, que se revezaram na posição durante essa temporada.

Na primeira passagem pelo América, Leandro Silva participou de 27 partidas, marcou um gol, e fez parte do elenco que brigou por uma vaga na Série A até as últimas rodadas.

Na outra lateral, a aposta da diretoria é em João Paulo. Aos 32 anos, o jogador acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, tendo sido bicampeão da Copa do Brasil por Flamengo e Palmeiras, em 2013 e 2015. Opções para o setor em 2018, Giovanni e Carlinhos já deixaram o clube.

Esse ano, o lateral jogou pelo Figueirense, e conquistou o Campeonato Catarinense.

Confira o currículo dos novos reforços do América

Nome completo: Marcelo Aparecido Toscano

Data de nascimento: 12/5/1985

Local de nascimento: Areado (MG)

Altura: 1,84 m

Clubes: Paulista-SP (2006 a 2009), Lausanne-Sport (SUI) (2009), Paraná Clube-PR (2009 a 2010), Vitória de Guimarães (POR) (2010 a 2013), Figueirense-SC (2013), Comercial-SP (2014), Vila Nova-GO (2014), Cuiabá-MT (2014), Mirassol-SP (2015), América-MG (2015), Jeju United (COR) (2016 a 2017), Omiya Ardija (JAP) (2017 a 2018).

Nome completo: Felipe Azevedo dos Santos

Data de nascimento: 10/1/1987

Local de nascimento: Ubatuba (SP)

Altura: 1,74 m

Clubes: XV de Piracicaba-SP (2006 e 2007), América-SP (2006), Ituano-SP (2008), Juventude-RS (2008), Paulista-SP (2009 e 2010), Santos-SP (2009), Petrzalka 1898 (ESL) (2010), Busan I’Park (COR) (2010 a 2011), Sport-PE (2012 a 2015), Ponte Preta-SP (2015 a 2016), Chiangrai United (TAI) (2017), Ceará-CE (2011 a 2012; 2018).

Principais títulos: Campeonato Cearense (2012 e 2018), Campeonato Pernambucano (2014), Copa do Nordeste (2014), Copa da Tailândia (2017).

Nome completo: Leandro da Silva

Data de nascimento: 22/9/1988

Local de nascimento: Sorocaba (SP)

Altura: 1,81 m

Clubes: São Caetano-SP – categorias de base (até 2008), Atlético Sorocaba-SP (2008 a 2011), Santos-SP (2011), Guaratinguetá-SP (2012), Ituano-SP (2013), América-MG (2013), Figueirense-SC (2014 a 2016), Avaí-SC (2017), Ceará-CE (2018), Coritiba-PR (2018).

Principais títulos: Campeonato Catarinense (2014), Campeonato Cearense (2018).

Nome completo: João Paulo Gomes da Costa

Data de nascimento: 1/7/1986

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,73 m

Clubes: Avaí-SC (2006 a 2007), Rio Claro-SP (2008), Novo Hamburgo-RS (2009), Gama-DF (2009), Treze-PB (2010), Mogi Mirim-SP (2011 a 2012), Guarani-SP (2011), Ponte Preta-SP (2012), Flamengo-RJ (2013 a 2014), Palmeiras-SP (2015), Bahia-BA (2016), Figueirense-SC (2017 a 2018).

Principais títulos: Campeonato Paraibano (2010), Campeonato Paulista do interior (2012), Copa do Brasil (2013 e 2015), Campeonato Carioca (2014), Campeonato Catarinense (2018).