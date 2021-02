Contagem regressiva. Faltando cinco dias para o encerramento dos vínculos do goleiro Victor e do atacante Diego Tardelli com o Atlético, a diretoria do alvinegro ainda faz mistério sobre o futuro dos dois atletas, ídolos da torcida.

Com 423 partidas realizadas pelo clube e titular nas maiores conquistas recentes, Victor deve mesmo abandonar os gramados e, ao que tudo indica, ganhar nova função na Cidade do Galo. Atualmente terceira opção no elenco, ele pode pendurar as chuteiras aos 38 anos e ser relacionado pela última vez nesta quinta-feira (25), quando o Galo encara o Palmeiras, no Mineirão. Há, inclusive, uma corrente para que seja titular contra o time paulista.

Na temporada 2019, o "Santo do Horto", que voltava de lesão, foi acionado para a última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Galo encarou o Internacional, em Porto Alegre.

“Já conversamos com eles. Temos alguns dias ainda pela frente para que a gente possa oficializar ambos os casos. O que posso te antecipar e ainda garantir é que o Galo vai tratar esse assunto com respeito que nos é exigido”, destacou o diretor-executivo Rodrigo Caetano nesta terça (23), em entrevista concedida no Centro de Treinamentos.

Tardelli, por sua vez, fora acionado em apenas três oportunidades desde que retornou ao clube, em março de 2020. Recuperado de uma lesão no tornozelo, que o tirou de combate por quase seis meses, o camisa 9 está longe da aposentadoria, mas também corre o risco de defender outro clube no restante da temporada.

Aos 35 anos e com 110 gols marcados em 222 jogos com a camisa atleticana, o jogador pode voltar para o futebol asiático - o destino pode ser o Japão - ou até mesmo seguir no país. Nos bastidores, especula-se uma possível ida para o Corinthians.

“São dois ídolos com uma história vencedora dentro do Galo. A avaliação será feita, em relação à continuidade ou não, no entendimento da comissão técnica, da diretoria, do maior ou menor aproveitamento deles. Uma coisa é a questão técnica, do aproveitamento, outra coisa é a questão da história. Elas vão ser tratadas de formas distintas", finalizou Caetano.