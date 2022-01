Índio Ramírez, de 24 anos, foi emprestado ao América pelo Atlético Nacional-COL até o fim de 2022

Apresentado pelo América nesta segunda-feira (17) como reforço para a temporada 2022, o meia colombiano Índio Ramírez revelou o que o levou a aceitar a proposta do Coelho. Entre as razões, está a influência de seu compatriota Orlando Berrío, que chegou ao clube mineiro na última temporada.

"No campeonato passado, assisti a vários jogos. É uma equipe muito boa. Quando chegou a proposta, falei com meu empresário e também com o Berrío, que falou muito bem do Clube. Quando cheguei aqui, fiquei surpreso pois são muitas coisas feitas para o jogador. Agora é trabalhar e fazer as coisas bem", afirmou.

Índio Ramírez, de 24 anos, foi emprestado por um ano pelo Atlético Nacional-COL. Na última temporada, ele defendeu o Bahia, disputou 15 partidas pelo Tricolor, marcou três gols e deu uma assistência.

O meia participa da pré-temporada do Coelho desde a última semana e fez questão de ressaltar como foi bem recebido pelos demais jogadores.

“Estou muito feliz e agradeço ao América por abrir as portas do clube. Temos muitos objetivos em mente e farei de tudo para colaborar com o time. O América tem um grupo muito unido, muito família e que dentro de campo faz o trabalho que precisa fazer. Agora que cheguei, todos me abraçaram e fico contente de estar trabalhando com eles”, destacou.

