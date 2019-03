A última rodada do Campeonato Mineiro, que será disputada nesta quarta-feira (20), com os seis jogos às 21h30, coloca em jogo um tabu de 15 anos para Cruzeiro e América.

Sem chances de alcançar a primeira colocação da etapa classificatória, que já foi garantida pelo Atlético com a vitória por 3 a 2 sobre o América, no clássico do último domingo, o Cruzeiro recebe a Caldense, no Mineirão, com o objetivo de manter a segunda colocação.

Além de garantir o direito de decidir em casa um possível confronto de semifinal, a Raposa joga para manter uma série positiva que já dura 14 anos. A última vez em que o time celeste não ficou entre os dois primeiros colocados na fase de classificação do Estadual foi em 2004.

Na ocasião, a equipe comandada pelo meia Alex, terminou a primeira fase na terceira colocação, com 26 pontos, atrás de Atlético e América.

Entretanto, na fase final do torneio o Cruzeiro reverteu a vantagem dos rivais, despachou o Coelho na semifinal com duas vitórias, e conquistou o título do Campeonato Mineiro sobre o Atlético, com um placar agregado de 3 a 2, no Mineirão. Venceu a ida, da final, por 3 a 1, e perdeu a volta, uma semana depois, por 1 a 0.

Com 22 pontos, basta uma vitória sobre a Veterana para que o time comandado pelo técnico Mano Menezes garanta a segunda posição sem depender do resultado do América.

Disputa

Um ponto atrás do Cruzeiro, o América segue na briga pela vice-liderança do Estadual. Para isso, precisa vencer o Guarani, que corre risco de rebaixamento, no Independência, e precisa contar pelo menos com um empate do Cruzeiro.

Caso consiga superar a Raposa, o Coelho vai encerrar um jejum que também já dura 14 anos. A última vez em que o Coelho terminou a primeira fase do Mineiro entre os dois primeiros foi justamente em 2004.

Naquele ano não havia a disputa das quartas de final. Os quatro classificados já iam direto às semifinais. E o América, que contava com Fred inspirado, não suportou o forte Cruzeiro, que mantinha a base do time que conquistou a Tríplice Coroa, em 2003. Com duas vitórias (2 a 1 e 4 a 1), o time de Alex e companhia se garantiu na decisão do título, quando levou a melhor sobre o Atlético.