Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Atlético encara o Santos pela sétima rodada da principal competição do país, em um palco que não traz boas recordações recentes. A última vitória do Galo na Vila Belmiro, local do duelo deste domingo, às 20h30, foi há mais de 12 anos.

No dia 21 de junho de 2019, o Alvinegro de Minas foi à Vila e bateu o Peixe por 3 a 2, também no sétimo jogo das equipes naquela edição do torneio (veja a ficha da partida abaixo).

Os donos da casa abriram o placar com um belo gol de Neymar, em uma finalização de fora da área, aos 45 minutos do primeiro tempo. Na época com 17 anos, Ney disputava seu primeiro Brasileirão. O tento foi o primeiro sofrido pelo goleiro Aranha com a camisa do Atlético, e o quinto do atacante pelo time principal do Peixe.

O Atlético empatou com um golaço do atacante Diego Tardelli, que aproveitou um rebote dentro da área e bateu de primeira, de chapa, no ângulo esquerdo do goleiro Douglas, aos 15 minutos da etapa final.

Cinco minutos depois, o Galo virou a partida com mais um pintura. Dessa vez, do meia Evandro, que recebeu na entra da área, limpou o defensor adversário e bateu no canto direito.

Após um lançamento do goleiro Aranha de Aranha, ainda no campo de defesa, o lateral Carlos Alberto apareceu de frente para Douglas e bateu com categoria para ampliar o marcador, aos 29 minutos.

O Santos ainda descontou com o lateral-esquerdo Léo, aos 43 minutos, e teve um gol anulado nos acréscimos, com o atacante Kléber Pereira, o que gerou muita reclamação dos santistas.

Entretanto, o Atlético garantiu a vitória e a liderança do campeonato na ocasião.

Tabu

Desde o último triunfo na Vila, o Galo disputou mais onze partidas no estádio, empatando uma vez e sendo derrotado em outras dez oportunidades. Os dados são do portal “O Canto do Galo”.

O time mineiro até venceu o Santos como visitante duas vezes no período, primeiro no Brasileirão de 2014, e depois na Copa do Brasil 2019, mas os duelos foram realizados na Arena Pantanal e no Pacaembu, respectivamente.

Com dez pontos na sétima colocação, e vindo de uma derrota por 2 a 1 para o Ceará, os comandados do técnico Cuca querem quebrar o tabu na casa do Peixe e subir na tabela de classificação.

Com dois pontos a menos do que o Galo, o time de Pelé, ocupa a décima posição no Brasileirão.

FICHA DO JOGO

SANTOS 2

Fábio Costa (Douglas); Wagner Diniz, Fabão, Fabiano Eller e Léo; Roberto Brum, Rodrigo Souto, Paulo Henrique Ganso (Molina) e Madson; Neymar (Maikon Leite) e Kléber Pereira

Técnico: Vagner Mancini

ATLÉTICO 3

Aranha; Carlos Alberto, Werley, Welton Felipe e Chiquinho (Marcos Rocha); Renan, Jonílson, Márcio Araújo e Evandro (Renan Oliveira); Diego Tardelli e Éder Luis (Serginho)

Técnico: Celso Roth

DATA: 21/06/2009 (domingo)

LOCAL: estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

ÁRBITRO: Djalma Beltrami, auxiliado por Hilton Moutinho e Ricardo Ferreira de Almeida. Todos do Rio de Janeiro

CARTÕES AMARELOS: Fabiano Eller, Wagner Diniz, Paulo Henrique Ganso (Santos); Evandro, Marcos Rocha, Welton Felipe e Werley (Atlético)

CARTÃO VERMELHO: Léo (Santos)

GOLS: Neymar, aos 45min do primeiro tempo; Diego Tardelli, aos 15min, e Evandro, aos 20min, e Carlos Alberto, aos 29min, e Léo, aos 43min, do segundo tempo