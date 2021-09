Com o adiamento do duelo com o Grêmio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em razão da rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo Catar, o Atlético segue treinando com foco no Fortaleza, próximo adversário pela Série A.

As duas equipes vão se enfrentar no dia 12 de setembro, um domingo, às 16h, no estádio Castelão, na capital cearense, no primeiro jogo de ambos no returno da principal competição do país.

Se nas duas últimas vezes em que foi ao Castelão encarar o Tricolor de Aço, o Galo não foi bem-sucedido, tendo acumulado um empate e uma derrota, o último triunfo sobre o Leão no principal palco do futebol cearense foi marcante para uma garotada que tentava reerguer o Alvinegro em seu pior momento na história.

No dia 19 de abril de 2006, Fortaleza e Atlético entravam em campo no Castelão para fazer o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida de ida, disputada no Mineirão, havia sido vencida pelo time visitante por 2 a 0, o que colocou pressão no time atleticano, naquela altura, recheado por jovens jogadores, acionados após o rebaixamento à Série B no ano anterior.

Reviravolta e gol salvador

Precisando reverter a vantagem do Fortaleza, o Atlético assumiu o controle da partida desde os primeiros minutos, e conseguiu marcar dois gols ainda no primeiro tempo. O primeiro deles com Danilinho, aos 25 minutos. Sete minutos depois, Marinho, de pênalti, ampliou.

Na segunda etapa, os donos da casa voltaram melhor e conseguiram diminuir o marcador com Finazzi, aos 20 minutos. O tento do folclórico centroavante dava a classificação ao Tricolor naquele momento.

Entretanto, aos 40 minutos, o volante Zé Antônio, conhecido pelo potente chute, balançou as redes em cobrança de falta e deu a vaga ao Galo. O Alvinegro conseguiu a classificação direta pelo critério dos gols marcados fora de casa, vigente na época e abolido no final de 2017.

Nas quartas, o Atlético foi eliminado pelo Flamengo, que acabaria conquistando o título da competição no decorrer da disputa.

FICHA DO JOGO

FORTALEZA 1

Maizena; André Cunha (Rabicó), Alan, Glauber e Mazinho Lima; Dude, Preto (Igor), Galeano e Vélber (Patrick); Rinaldo e Finazzi

Técnico: Toninho Cecílio.



ATLÉTICO 3

Bruno; Marcos, Leandro Castan e Lima (Rámon) ; Márcio Araújo, Rafael Miranda, Renan, Marcinho (Zé Antônio) e Thiago Feltri; Marinho (Marcelo Pelé) e Danilinho

Técnico: Lori Sandri



CIDADE: Fortaleza

ESTÁDIO: Castelão

DATA: 19 de abril de 2006

MOTIVO: jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2006

ÁRBITRO: Antônio André Rodrigues Souza (PE)

CARTÕES AMARELOS: André Cunha, Rabicó, Patrick, Glaúber (Fortaleza); Thiago Feltri (Atlético)

GOLS: Danilinho, aos 25 minutos e Marinho, aos 32 minutos do segundo tempo, e Zé Antônio, aos 40 minutos do segundo tempo (Atlético); Finazzi, aos 20 minutos do segundo tempo (Fortaleza)

