O último clássico entre Atlético e Cruzeiro da década será no futebol feminino. Numa temporada em que no masculino os dois rivais fizeram apenas um confronto, pela fase classificatória do Módulo I, vencido pelo Galo, por 2 a 1, em 7 de março, no Mineirão, os dois clubes decidem no próximo sábado, às 11h, em local ainda indefinido, o Campeonato Mineiro.

E uma campanha já toma as redes sociais dos seguidores do futebol feminino, pedindo para que o confronto decisivo seja disputado no Mineirão. No ano passado, existiu esta promessa por parte da Federação Mineira de Futebol (FMF), mas a final entre Cruzeiro e América foi no Sesc Venda Nova, com as Cabulosas levantando a taça ao vencerem por 2 a 0.

Os times femininos de Atlético e Cruzeiro, que empataram os dois jogos entre eles este ano por 0 a 0, fazem no próximo sábado (19) a decisão do Campeonato Mineiro

“Ano passado, a FMF prometeu que a final seria num grande palco, mas o jogo foi no Sesc Venda Nova. Agora, com a final já decidida, voltamos a pedir para que o clássico seja no Mineirão. Este ano, as equipes não jogaram no Sesc. Além disso, mesmo que sem público, a simbologia do clássico no Gigante da Pampulha é importante demais para a modalidade”, analisa Natália Andrade, do portal Deus me Dibre e uma das participantes da campanha.

No encerramento da primeira fase, o Atlético garantiu a primeira colocação, e o mando de campo da final, vencendo o América por 2 a 0, no Sesc Venda Nova. O Cruzeiro ficou com a segunda colocação ao empatar sem gols com o Ipatinga, na Toca da Raposa I.

Será o terceiro clássico entre Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro Feminino. Até agora, os dois primeiros jogos, disputados na Toca da Raposa I e Vila Olímpica, respectivamente, terminaram empatados sem gols.

Neste sábado, alguém será campeão. O regulamento prevê que se acontecer empate no tempo normal, a decisão será por pênaltis. A partida será transmitida pela Rede Minas e TV Cultura. E tudo o que os amantes do futebol feminino esperam é que este momento especial seja vivido no gramado do Mineirão. A definição do parte da FMF acontece nesta quinta-feira (17).