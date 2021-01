Depois de mais de uma década longe do Mineirão o clássico entre Atlético e Santos volta ao Gigante da Pampulha nesta terça-feira (26), com os dois clubes se enfrentando às 20h em partida adiada da 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

E uma dúvida que cerca o confronto é a participação ou não, mesmo que no banco de reservas, do personagem do último jogo entre os dois clubes no estádio: o atacante Diego Tardelli. Ele está recuperado de uma grave lesão, já treina há mais de um mês com o grupo na Cidade do Galo, mas o técnico Jorge Sampaoli não tem relacionado o ídolo atleticano nos últimos jogos, por achar que ele ainda não está totalmente pronto para jogar.

Diego Tardelli comemora um dos três gols que marcou no último jogo entre Atlético e Santos no Mineirão Diego Tardelli comemora um dos três gols que marcou no último jogo entre Atlético e Santos no Mineirão

Em 28 de abril de 2010, Galo e Peixe abriram no Mineirão uma das quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético vinha empolgado, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, pois tinha encaminhado o título mineiro três dias antes com a vitória por 3 a 2 sobre o Ipatinga, no Vale do Aço, na partida de ida da decisão do Campeonato Mineiro.

No mesmo dia (25/4/2010), o Santos tinha saído na frente na final paulista conquistando o mesmo placar sobre o Santo André, no Pacaembu. Mas neste confronto perdeu uma das suas estrelas, o então garoto Neymar, que machucou o olho num lance de pênalti que não foi marcado sobre ele.

A partida empolgou a Massa e foram 46.239 os pagantes no Gigante da Pampulha naquela noite. E ele vibraram com um inspirado Diego Tardelli, que chegou a fazer o Atlético abriu 2 a 0 no placar com gols aos 3 e 40 minutos do primeiro tempo. No final da primeira etapa, Robinho diminuiu.

Logo aos 7 minutos do segundo tempo, Tardelli fez 3 a 1, mas Edu Dracena decretou o placar final aos 36.

Além dos três gols, Diego Tardelli, que formava dupla de ataque com Muriqui, levou pânico ao setor defensivo santista em vários momentos, num dia em que o Galo poderia ter conquistado uma vantagem maior, principalmente pela força do adversário.

Provocação

Em 2 de maio, Atlético e Santos garantiram o título estadual, mas na comemoração santista foi colocada uma pimenta para o jogo de volta, três dias depois, na Vila Belmiro. Na festa pelo título, Robinho e Neymar pegaram o microfone e cantaram: “Ô Vanderlei, pode esperar, a sua hora vai chegar!”.

Luxemburgo ficou irritado, disse que esse tipo de postura ajudava a criar cenários para a violência no futebol, e foi à Vila Belmiro jogando pelo empate.

Mas com Neymar, Robinho e Paulo Henrique Ganso inspirados, o Galo foi presa fácil para o Peixe, que teve grande atuação, venceu por 3 a 1 e seguiu na sua caminhada que terminaria com o título da competição.

Na metade 2010, o Mineirão foi fechado para reforma, pois foi uma das sedes das Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014). A partir de 2012, todos os jogos em que o Atlético foi mandante contra o Santos foram disputados no Independência.

A FICHA DO SHOW DE TARDELLI

ATLÉTICO 3

Aranha; Carlos Alberto, Werley, Jairo Campos e Júnior; Zé Luis, Correa (Jonílson), Fabiano (Renan Oliveira) e Ricardinho (Leandro); Diego Tardelli e Muriqui. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SANTOS 2

Felipe; George Lucas (Maranhão), Edu Dracena, Durval e Pará; Arouca, Wesley, Marquinhos (Rodrigo Mancha) e Paulo Henrique Ganso; Robinho e André (Zé Eduardo). Técnico: Dorival Júnior

DATA: 28 de abril de 2010

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

GOLS: Diego Tardelli, aos 3 e 40, e Robinho, aos 44 minutos do primeiro tempo; Diego Tardelli, aos 7, e Edu Dracena, aos 36 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Ivan carlos Bohn e Bruno Boschillia, todos do Paraná

CARTÃO AMARELO: Zé Luis (Atlético); Pará e Arouca (Santos)

PÚBLICO: 46.239 pagantes

RENDA: R$ 1.003.460,00