A um empate de garantir a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana, o Atlético volta a um palco que lhe traz boas recordações recentes.

No último duelo no estádio El Campín, em Bogotá, local da partida contra o La Equidad, nesta quarta-feira (26), às 21h30, o Galo conseguiu uma importante vitória.

No dia 18 de março de 2015, o Alvinegro venceu o Independiente Santa Fé por 1 a 0, pela quarta rodada do grupo 1 da Copa Libertadores.

O gol marcado pelo argentino Lucas Pratto, de cabeça, aos 13 minutos do segundo tempo (confira no vídeo abaixo) evitou que o Atlético fosse eliminado de forma precoce do torneio.

Na ocasião, o time que era comandado pelo técnico Levir Culpi havia somado apenas três pontos nas três primeiras rodadas da chave.

A vitória na Colômbia recolocou o Galo na briga pela classificação para as oitavas de final, que acabou sacramentada de forma dramática com uma vitória no último jogo do grupo, contra o Colo-Colo, do Chile, no Independência.

Retrospecto

O triunfo em 2015 foi o único do Alvinegro no El Campín. Ao todo, o Galo jogou mais três vezes no estádio, sendo derrotado em duas oportunidades e empatando uma vez.

Já contra clubes colombianos, o retrospecto do Atlético é amplamente favorável. Contra times do país vizinho foram 16 jogos, com oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Caso não seja derrotado em Bogotá, o Galo, que venceu o jogo de ida por 2 a 1, n Horto, vai avançar para a semifinal da Copa Sul-Americana pela primeira vez na sua história.