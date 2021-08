Juventude e Atlético e se enfrentam neste domingo (8), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo vai marcar o reencontro entre as equipes após quase cinco anos. O último embate entre Galo e Ju ocorreu pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2016, e teve participação marcante de um dos maiores ídolos da história do Alvinegro.

Após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Mineirão, com gol de Lucas Pratto, o Atlético chegava ao Jaconi, no dia 19 de outubro, podendo até empatar para avançar na competição.

Um dos primeiros colocados no Brasileirão naquele ano, o Galo, à época comandado pelo técnico Marcelo Oliveira, era amplo favorito para superar o time gaúcho, então na Série C e principal surpresa daquela edição do torneio de mata-mata.

Entretanto, o prognóstico não se refletiu no tempo normal. Em um jogo muito movimentado, com ótimas atuações dos goleiros Victor e Elias, os donos da casa venceram por 1 a 0, com um gol do centroavante Hugo Almeida, logo aos 32 segundos do primeiro tempo. O resultado levou a decisão da vaga para disputa por pênaltis.

Brilho de Victor

Com a definição na marca da cal, brilhou a estrela de Victor. Aposentado dos gramados desde fevereiro e atual gerente de futebol do Galo, o ídolo atleticano defendeu as cobranças de Wallacer e Roberson, que anos depois defenderia o arquirrival do Alvinegro, o Cruzeiro.

Do lado time mineiro, Fábio Santos, Lucas Pratto, Gabriel e Cazares converteram suas respectivas batidas e decretaram o triunfo por 4 a 2.

Na sequência da competição, o Atlético passou pelo Internacional na semifinal e perdeu a decisão para o Grêmio.

Agora, quase cinco anos depois, também no Jaconi, o Galo busca o triunfo para tentar assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Com 31 pontos, a equipe comandada pelo técnico Cuca ocupa a segunda colocação na tabela, um ponto atrás do Palmeiras.

FICHA DO JOGO

JUVENTUDE 1 (2) X 0 (4) ATLÉTICO

JUVENTUDE

Elias; Vidal (Neguete), Klaus, Ruan Renato e Pará; Wanderson (Vacaria), Lucas (Caprini), Sananduva e Roberson; Hugo Almeida e Wallacer. Técnico: Antônio Carlos Zago

ATLÉTICO

Victor; Patric, Leonardo Silva (Gabriel), Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca (Clayton), Leandro Donizete e Júnior Urso; Robinho, Lucas Pratto e Otero (Juan Cazares). Técnico: Marcelo Oliveira

MOTIVO: Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2016

LOCAL: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS

ÁRBITRO: Jaílson Macêdo de Freitas (BA)

CARTÕES AMARELOS: Klaus (Juventude); Leonardo Silva (Atlético)

GOL: Hugo Almeida, aos 32 segundo do primeiro tempo