Estará disponível a partir das 8h desta sexta-feira (31) o quarto e último lote de ingressos para a Copa América, que acontece de 14 de junho a 7 de julho em território brasileiro.

Os tickets podem ser adquiridos através do site copaamerica.com ou pessoalmente nos centros de ingressos. Em Belo Horizonte, o ponto físico de vendas é o Shopping Boulervard, localizado na Avenida dos Andradas, 3000, bairro Santa Efigênia. O horário de funcionamento é de 10 às 20h.

Ainda há entradas disponíveis para todas as 26 partidas, inclusive a final. Até o momento, foram comercializados mais de 500 mil ingressos, sendo a maioria deles para os países sul-americanos.

Confira os preços dos ingressos:

Fases CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5** Inteira Meia Inteira Meia Inteira Meia Inteira Meia Inteira Meia Abertura 590,00 295,00 390,00 195,00 290,00 145,00 190,00 95,00 ----- ------ 1ª Fase 350,00 175,00 250,00 125,00 180,00 90,00 120,00 60,00 60,00 30,00 Quartas de final 400,00 200,00 280,00 140,00 220,00 110,00 140,00 70,00 80,00 40,00 Semifinais 590,00 295,00 390,00 195,00 290,00 145,00 190,00 95,00 100,00 50,00 3º lugar 350,00 175,00 250,00 125,00 180,00 90,00 120,00 60,00 60,00 30,00 Final 890,00 445,00 590,00 295,00 400,00 200,00 260,00 130,00 ------ ------

** Os ingressos da Categoria 5 só estão disponíveis para os jogos marcados para a Arena Corinthias e Arena do Grêmio, que possuem setores sem cadeira

Meia-Entrada

O benefício à meia-entrada é restrito ao cliente residente no Brasil que se enquadre nas seguintes categorias e que apresente a documentação exigida por lei no momento da retirada do seu ingresso: estudantes (Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933/2013); jovens de 15 a 29 anos pertencentes a família de baixa renda e inscritos no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadúnico (Lei Federal 12.933/2013); portadores de necessidades especiais (Lei Federal 12.933/2013); adultos com idade igual ou superior a 60 anos (Lei Federal 10.741/2003) e jovens até 21 anos (Lei Estadual 3364/2000).