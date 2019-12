Antes de celebrar as festas de fim de ano e um breve período de descanso, os jogadores do Sada/Cruzeiro terão mais dois importantes compromissos dentro de quadra em 2019. A equipe celeste terá pela frente os melhores times da Superliga até o momento, Sesi e Taubaté.

E o primeiro jogo, que colocará frente a frente dois dos favoritos ao título da maior competição do voleibol nacional, será às 20h desta quarta-feira (18). No Ginásio do Riacho, em Contagem, a Raposa encara o time da capital paulista, que sofreu apenas uma derrota em toda a competição.

Para fechar o ano, no sábado, os comandados pelo argentino Marcelo Mendez encaram o atual campeão e líder Taubaté, invicto na Superliga até o momento. Na última edição, o clube do interior paulista eliminou os mineiros.

Se o terceiro colocado Cruzeiro encara seus pares da parte de cima da tabela neste final de ano, o Minas terá duelos importantes com equipes que também não figuram entre os favoritos ao título. Também nesta quarta, às 19h30, o clube da Rua da Bahia recebe o lanterna Caramuru em sua Arena. O time paranaense venceu apenas uma partida no torneio.

O duelo é uma oportunidade para a equipe do técnico Nery Tambeiro conquistar a terceira vitória da campanha, que ainda não é aquela esperada pelos minastenistas antes da competição. No próximo sábado, o Minas fecha o ano diante do Vôlei Ribeirão, sétimo colocado no momento, duas posições acima do clube mineiro.

Penúltimo colocado da Superliga, o América Vôlei também entra em quadra nesta noite. O Colho vai até o interior paranaense enfrentar o Maringá, às 19h30, última equipe dentro da zona de classificação para os playoffs. No próximo sábado, o Alviverde recebe em Montes Claros o Vôlei Renata, de Campinas, uma das boas equipes do campeonato nacional.

*Sob supervisão de Thiago Prata.