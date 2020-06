"Dá para sentir o amor dos atleticanos. Acompanhando aqui na obra, o pessoal passa vibrando, como se o Galo tivesse feito um gol". É assim que Mariana Marinato tem vivido as últimas horas. Uma das escolhidas para grafitar os tapumes da Arena MRV, a artista plástica de 23 anos tem motivo especial para mostrar todo seu talento: ela é a única mulher envolvida neste processo.

"Estou muito honrada por fazer parte desta história. Sendo a única mulher participando deste evento, junto com outros nove artistas (homens), me sinto numa responsabilidade muito grande de representar a força feminina no futebol e em todos os esportes. Espero representar bem o amor que a torcida atleticana tem pelo clube e pelo estádio que atenderá os jogos de futebol e também os interesses da população. Será um lugar para a família visitar nos fins de semana", comenta Mariana ao Hoje em Dia.

"Eu quis representar no meu mural, não sou o futebol, mas todas as modalidades, pois todos os esportes estão ligados à arte. Escolhi o skate e o slakeline. Tenho certeza que o pessoal vai usar muito o estádio para a prática destes esportes. A figura principal é a presença da força feminina no futebol, com duas meninanas, promessas do futuro. Também usei flores para representar a natureza", acrescenta.

Apaixonada por arte desde criança, Mariana começou a estudar em 2015 e a se interessar pelas manifestações de rua, como o grafite. Graduanda na Escola Guignard, ela tem se destacado nos últimos dois anos no cenário belo-horizontino.

"Comecei a fazer mais trabalhos voltados para projetos sociais em BH em 2018. Foi assim que ganhei destaque e acabei escolhida para formar esse time. Espero que os atleticanos gostem do resultado", finaliza.