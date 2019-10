Segue a péssima fase do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A derrota por 1 a 0 para o Goiás, nessa segunda-feira (30), em Goiânia, manteve o Cruzeiro com 19 pontos, na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento do torneio.

O revés no estádio Serra Dourada marcou a 24ª partida consecutiva longe de Belo Horizonte, em que a Raposa não consegue vencer.

Parte da campanha ruim do time estrelado na competição pode ser atribuída ao fraco desempenho como visitante no Brasileirão.

A equipe celeste é a única do campeonato que não venceu fora de casa. Nos 12 jogos que disputou longe da capital mineira, o Cruzeiro somou apenas cinco pontos, resultado de cinco empates e sete derrotas no período.

O último jogo vencido pela Raposa longe de BH, em Brasileiros. aconteceu no dia 3 de junho de 2018. Na ocasião, o time estrelado venceu o Ceará por 1 a 0, com gol de Sassá, no estádio Castelão, em Fortaleza, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe celeste chegou a vencer o América, na 32ª rodada do Brasileirão do ano passado, como visitante, mas a partida foi realizada no Independência.

Confira o jejum de vitórias do Cruzeiro longe de Belo Horizonte, no Campeonato Brasileiro:

30-09-2019 – Goiás 1 x 0 Cruzeiro

25-09-19 – Ceará 0 x 0 Cruzeiro

14-09-19 – Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro

25-08-19 – CSA 1 x 1 Cruzeiro

11-08-19 – Avaí 2 x 2 Cruzeiro

20-07-19 – Bahia 0 x 0 Cruzeiro

12-06-19 – Fortaleza 2 x 1 Cruzeiro

02-06-19 - São Paulo 1x1 Cruzeiro

18-05-19 - Fluminense 4x1 Cruzeiro

12-05-19 - Internacional 3x1 Cruzeiro

27-04-19 - Flamengo 3x1 Cruzeiro

02-12-18 - Bahia 0x0 Cruzeiro

18-11-18 - São Paulo 1x0 Cruzeiro

10-11-18 - Athletico-PR 2x0 Cruzeiro

14-10-18 - Vasco 2x0 Cruzeiro

30-09-18 - Palmeiras 3x1 Cruzeiro

08-09-18 - Sport 0x0 Cruzeiro

05-09-18 - Botafogo 1x1 Cruzeiro

22-08-18 - Grêmio 1x1 Cruzeiro

12-08-18 - Flamengo 1x0 Cruzeiro

05-08-18 - Vitória 1x1 Cruzeiro

25-07-18 - Corinthians 2x0 Cruzeiro

13-06-18 - Paraná 1x1 Cruzeiro

09-06-18 - Chapecoense 2x0 Cruzeiro