Na final da Copa do Brasil de 2014, deu Galo, na única vez em que os dois maiores rivais de Minas Gerais disputaram uma decisão em uma competição nacional.

Houve várias goleadas, de um lado e de outro, viradas históricas, duelos emblemáticos e muita superação de alvinegros e celestes. Mas uma coisa é certa: somente uma vez Atlético e Cruzeiro disputaram uma decisão em caráter nacional.

Foi em 2014, quando os dois melhores times do país naquela temporada chegaram à final da Copa do Brasil. E deu Galo, no maior momento da história do confronto.

Com um triunfo no Independência e outro no Mineirão, o Atlético angariou sua primeira taça na competição e alcançou a maior glória do clássico.