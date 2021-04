Um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, o confronto entre Atlético e Cruzeiro tem números divergentes pelo critério usado por cada clube Um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, o confronto entre Atlético e Cruzeiro tem números divergentes pelo critério usado por cada clube

O primeiro clássico foi em 17 de abril de 1921, no Prado Mineiro, um amistoso que teve vitória do Palestra Itália (Cruzeiro) por 3 a 0. O último, no domingo passado, pelo Campeonato Mineiro, no Mineirão, e os cruzeirenses ganharam por 1 a 0.

Apesar do sucesso celeste nas duas extremidades, no retrospecto geral, a vantagem é atleticana. E isso em qualquer contagem. Não há ainda um número exato de vitórias para cada lado nos cerca de 500 confrontos, pois cada clube tem sua estatística, com critérios diferentes. Mas o Atlético tem mais vitórias em ambas as listas.