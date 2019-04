O Cruzeiro viaja nessa segunda-feira (01/04) rumo ao Equador, onde enfrenta o Emelec na quarta (03/04). Líder de seu grupo com 6 pontos, a Raposa busca a terceira vitória na Copa Libertadores, enquanto a equipe equatoriana tenta vencer pela primeira vez na competição, já que empatou em seus dois primeiros compromissos pelo campeonato.

Os dois clubes se enfrentaram apenas duas vezes na história. Em 2001, as duas equipes também caíram no mesmo grupo no torneio. Na partida disputada no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, com dois gols do meia Geovanni. No estádio George Capwell, o jogo terminou empatado por 0 a 0. Nessa edição, a equipe celeste foi eliminada pelo Palmeiras, nas quartas de final. Já o Emelec parou nas oitavas diante do River Plate, da Argentina.

Conheça um pouco mais do adversário do Cruzeiro na Libertadores

O Emelec comemora neste mês 90 anos de história. No dia 28/04/1929, o superintendente da Empresa Eléctrica del Ecuador, Geroge Capwell, fundou o clube, que futuramente jogaria no estádio que carrega seu nome, em uma homenagem ao norte-americano.

El Bombillo, como é conhecido o clube de Guayaquil, foi o primeiro campeão nacional, em 1957. Atualmente, o Emelec é o segundo maior vencedor de seu país, com 14 títulos conquistados, atrás apenas de seu maior rival, Barcelona de Guayaquil, que já venceu o Campeonato Equatoriano em 15 oportunidades.

Na atual edição do campeonato nacional, o Emelec ocupa a décima colocação e ganhou três dos sete jogos disputados. Jogando em casa na atual temporada, a equipe equatoriana soma duas vitórias, um empate e uma derrota, levando em conta o empate pela Libertadores diante do Huracán, da Argentina.

Hugo Lobão

Sob Supervisão de Alexandre Simões