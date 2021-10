Com 53 pontos em 24 rodadas, Atlético lidera o Campeonato Brasileiro com larga vantagem para concorrentes

O jejum de 50 anos sem títulos do Campeonato Brasileiro costuma deixar o atleticano com “um pé atrás”. Afinal, o Galo já foi vice-campeão invicto, perdeu ídolos por lesão ou suspensão nos momentos decisivos, enfrentou erros de arbitragem e até mesmo temporal numa semifinal.

Caso você faça parte do grupo dos mais céticos em relação às chances de bicampeonato do Atlético, saiba que há motivos de sobra para acreditar na conquista da taça. E se “13 é Galo”, trouxemos 13 motivos para o atleticano ficar otimista para o título do Brasileirão em 2021.

Vantagem na ponta da tabela

O primeiro e mais óbvio motivo para a torcida confiar na conquista do Campeonato Brasileiro é a vantagem do Atlético para os concorrentes. Segundo colocado, o Flamengo está a 11 pontos do Galo.

É importante lembrar que o Rubro-negro tem dois jogos a menos e pode reduzir a desvantagem para cinco pontos caso vença as duas partidas. Há ainda um confronto direto, que será disputado no Maracanã. Mas, mesmo se perder o duelo com o Flamengo, o Atlético só deixará escapar a liderança se sofrer outros tropeços e a equipe carioca vencer seus compromissos.

Número de jogos em casa

A 14 rodadas do fim do Brasileirão, o Atlético jogará ainda oito vezes em casa. Até aqui, o time comandado por Cuca somou 84,85% dos pontos disputados como mandante.

Foram 11 jogos, com nove vitórias, um empate e apenas uma derrota, logo na primeira derrota, diante do Fortaleza. Já são mais de quatro meses, ou 16 jogos entre todas as competições, sem perder no Mineirão.

Melhor visitante

Em 2012, também sob o comando de Cuca, o Galo viu o baixo rendimento fora de casa afastá-lo da briga pelo título com o Fluminense. Desta vez, o cenário é diferente.

Se tropeçar no Mineirão, o Atlético tem boas chances de buscar pontos fora de seus domínios. Afinal, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos conquistados.

Longa invencibilidade

Seja no Mineirão ou fora de casa, o Atlético ostenta uma invencibilidade de 17 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. A última derrota foi em 27 de junho, contra o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro.

Desde então, foram 13 vitórias e quatro empates no Brasileirão, com um aproveitamento de 84,31%.

Retrospecto recente contra o Flamengo

Com o Palmeiras a 14 pontos do Galo, a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro caminha para uma polarização entre Atlético e Flamengo. As duas equipes ainda se enfrentam na 29ª rodada. Embora o jogo seja no Maracanã, no que depender do retrospecto recente, o torcedor alvinegro pode ficar otimista.

Os últimos três duelos terminaram com vitória atleticana. Se considerados os dez confrontos mais recentes, são cinco triunfos do Galo, dois empates e três derrotas.

Sequência depois do confronto direto

Mesmo se não conseguir manter o retrospecto positivo recente contra o Flamengo, o Atlético terá um cenário favorável logo depois do confronto no Maracanã: serão três jogos seguidos em casa, contra Grêmio, América e Corinthians.

O time de Cuca terá a chance ou de se reabilitar de um resultado negativo no Rio de Janeiro ou de embalar de vez na briga pelo título.

Ataque reforçado

Na eliminação na Copa Libertadores, diante do Palmeiras, o Atlético sofreu com a perda de opções de ataque. Enquanto Diego Costa e Keno estavam lesionados, Savarino ainda não havia se recuperado totalmente de lesão. Agora, caminhando para a reta final do Brasileirão, Cuca ganha mais alternativas para montar o ataque do Galo.

Keno foi o autor do gol da vitória sobre o Inter, e Diego Costa deixou sua marca diante do Ceará. Já Savarino foi liberado pelo departamento médico nesta segunda-feira (11) e pode voltar a defender o Atlético depois de dois jogos de ausência.

Defesa é trunfo do Galo

Com Hulk, Diego Costa e Keno, o Atlético chama atenção pela força ofensiva, mas a defesa é um dos principais trunfos na briga pelo título. Em 24 rodadas, o Atlético sofreu 16 gols e tem a defesa menos vazada.

Em metade dos jogos do Brasileirão, o Galo saiu de campo sem ter as redes balançadas pelos adversários.

Flamengo terá calendário mais apertado

Atlético e Flamengo tiveram jogos adiados no Campeonato Brasileiro, mas o calendário do Rubro-negro será mais apertado. Considerando todas as competições, a equipe de Renato Gaúcho disputará 19 partidas em 53 dias, até o fim da Série A.

Já o Galo fará 16 jogos no mesmo período – 14 pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil, que terá finais depois da última rodada do Campeonato Brasileiro.

Duelo com Palmeiras dias antes da final da Libertadores

O Galo ficou fora da final da Copa Libertadores, mas tem um motivo para amenizar a tristeza em ver o Palmeiras na decisão. O duelo com o time alviverde pelo Campeonato Brasileiro será poucos dias antes da final da competição sul-americana.

O técnico Abel Ferreira já destacou que a Libertadores será sua prioridade. Portanto, é muito provável que o Galo encare um adversário recheado de reservas na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Galo tem o principal protagonista do Brasileirão

Todo time campeão precisa de jogadores decisivos, certo? Ainda restam 13 rodadas, mas o principal candidato a ser eleito o melhor jogador do Brasileirão veste alvinegro. Além de ser um dos artilheiros, com dez gols marcados, Hulk já colaborou com seis assistências na competição nacional.

Nenhum jogador teve tantas participações diretas em gols no Campeonato Brasileiro quanto o camisa 7 do Galo.

Currículo dos treinadores

Na disputa direta pela taça do Brasileirão, Cuca tem uma vantagem sobre Renato Gaúcho. Enquanto o treinador do Flamengo se notabilizou por conquistas em copas (tanto Libertadores quanto Copa do Brasil), o técnico do Atlético já tem um troféu do Campeonato Brasileiro no currículo.

Cinco anos depois de ser campeão brasileiro pelo Palmeiras, Cuca tenta usar sua experiência para levar o Galo ao bicampeonato.

Volta da torcida

Depois de 12 motivos para confiar na conquista do título do Brasileirão, se ainda restar algum fio de pessimismo para o torcedor atleticano, que ele deposite esperanças em si mesmo.

Afinal, justamente quando o Brasileirão se aproxima do momento mais decisivo, o Galo pôde contar com a volta da torcida no Mineirão para buscar a taça.

Nos dois jogos do Campeonato Brasileiro com a Massa no estádio, o time alvinegro venceu Inter e Ceará.