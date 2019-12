O rebaixamento de um rival muitas vezes é encarado como um título para um clube de futebol. No caso da queda do Cruzeiro pera a Série B do Campeonato Brasileiro, a festa fica por parte dos atleticanos. E a diretoria do clube também entrou no clima.

Segundo funcionários do clube, os mandatários do Galo encomendaram um foguetório para celebrar o descenso do rival para a segunda divisão. A queima de fogos, que durou cerca de cinco minutos, teve início às 21h02 deste domingo (8). O horário faz menção à histórica goleada por 9 a 2 aplicada sobre o Cruzeiro em 1927.

Os fogos de artifício saíram do terraço da sede administrativa do clube, no bairro de Lourdes, mesmo local que serviu de ponto de encontro para os atleticanos que saíram às ruas para festejar o momento da Raposa.