Vice-campeão Brasileiro no ano passado, o técnico Jorge Sampaoli caminha para, mais uma vez, ficar no "quase" na competição mais importante do Brasil. Comandando o Santos em 2019, o argentino só não conseguiu superar o surpreendente Flamengo de Jorge Jesus. Na atual temporada, o "vilão" é o São Paulo de Fernando Diniz, que derrotou o alvinegro nesta quarta-feira (16), por 3 a 0, no Morumbi.

Com 53 pontos conquistados, o time paulista abriu sete de vantagem em relação ao Galo, atual segundo colocado, que estacionou nos 46. Para se ter ideia, na mesma 26ª rodada da edição passada, Sampaoli ostentava 51 pontos e, na terceira colocação, tinha o Palmeiras com 53 e os cariocas, líderes, com 61.

Naquela ocasição, o Santos acumulava 15 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O ataque marcara 38 gols e sofrera 24. O aproveitamento era de 65,4%. Atualmente, no comando do Atlético, o argentino vê a equipe com 14 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Ao lado do São Paulo, tem o ataque mais positivo, com 44 gols anotados, mas longe de ter a defesa mais eficiente; são 34 gols tomados. O aproveitamento é de 59%.

No domingo, quando o Flamengo recebe o Bahia, no Maracanã, o Atlético pode, assim como o Santos, terminar a 26ª rodada na terceira colocação. Isso acontecerá se o rubro-negro, que atualmente tem dois jogos a menos, derrotar o Tricolor de Mano Menezes.