O forte time montado no ano passado e que foi reforçado com as chegadas do lateral-esquerdo Dodô e, principalmente, do volante Tchê Tchê, do meia argentino Nacho Fernández e do atacante Hulk, todos titulares absolutos, fizeram com que o Atlético entrasse nesta temporada 2021 com sete objetivos a serem cumpridos. A conquista do Campeonato Mineiro, diante do América, neste sábado (22), às 16h30, no Mineirão, é o terceiro deles.

Após o empate sem gols, no último domingo (16), no Independência, os alvinegros precisam apenas de outra igualdade para chegarem ao bicampeonato em sequência. Os americanos só garantem a taça com uma vitória.

Dos sete objetivos da temporada, o time de Cuca já alcançou os dois primeiros e pode chegar ao terceiro neste sábado, vencendo a decisão do Campeonato Mineiro contra o América Dos sete objetivos da temporada, o time de Cuca já alcançou os dois primeiros e pode chegar ao terceiro neste sábado, vencendo a decisão do Campeonato Mineiro contra o América

Até agora, os comandados de Cuca já conseguiram cumprir as duas primeiras tarefas que tiveram. Terminaram a fase classificatória do Estadual na primeira colocação, o que garantiu a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols nas semifinais e na decisão. Além disso, já asseguraram, com uma rodada de antecedência, a primeira posição do Grupo H da Copa Libertadores, o que se tornou matemático com o 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, na última quarta-feira (19), em Assunção.

A vitória na capital paraguaia deixa o Galo muito próximo também do quarto objetivo, que é a melhor campanha geral da fase de grupos da competição internacional. Hoje, ela é atleticana e seguirá sendo com uma vitória sobre o La Guaira, da Venezuela, na próxima terça-feira (25), às 21h30, também no Mineirão.

Alcançando uma vitória sobre os venezuelanos, o Atlético fará a partida de volta dos confrontos de mata-mata da Libertadores, das oitavas às semifinais, caso siga se classificando, sempre em casa. A decisão é em jogo único, em 20 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

As duas últimas rodadas da fase de grupos da competição internacional encavaladas com a decisão do Campeonato Mineiro criaram a primeira maratona decisiva enfrentada pelo time do técnico Cuca neste ainda início de trabalho, pois menos de um terço da temporada já foi cumprido.

Dificuldade

A sequência guarda muito mais momentos como o atual, e o desafio é justamente enfrentá-los até o mesmo de dezembro, quando termina a última competição disputada, o Campeonato Brasileiro.

O quinto, sexto e sétimo objetivos alvinegros nesta temporada 2021 são os mais aguardados pela torcida atleticana, mas também os mais difíceis. Pela força do grupo montado, o clube integra a lista de favoritos aos títulos das Copas do Brasil e Libertadores e da Série A, que não conquista há 50 anos, pois sua única taça foi erguida em 1971.

A reta final das duas competições em mata-mata, mais o Brasileirão, serão vividos ainda num momento de perda de jogadores por causa de jogos das Eliminatórias, Copa América e Olimpíada.

Assim é o futebol brasileiro. E o Atlético, em 2021, espera ser vítima do seu próprio sucesso, na batalha por cumprir seus sete objetivos da temporada 2021.