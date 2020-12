O futebol mineiro experimentou sensações atípicas em 2020, que vão além dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Uma delas foi a realização de apenas um Superclássico entre Atlético x Cruzeiro (e vice-versa). Com a enorme crise enfrentada pela Raposa, dentro e fora das quatro linhas, as duas equipes duelaram apenas na primeira fase do Campeonato Mineiro Sicoob, em 7 de março, com vitória alvinegra por 2 a 1.

Fora da fase final do Estadual e rebaixado para a Série B do Brasileirão, o time Celeste segue num cenário de incertezas e com bastante insegurança. Com apenas 4% de chances de retornar à elite nacional, como indicam os matemáticos da UFMG, o maior rival do Galo, terá enormes desafios financeiros em 2021, ano do centenário, e, com isso, o clássico pode ser, mais uma vez, raridade.

Nesta terça-feira (22), a Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela do Estadual da próxima temporada e a data deste tão aguardado encontro foi revelada. Galo e Raposa se enfrentarão pela nona rodada da competição, em 4 de abril, com mando celeste.