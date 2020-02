A quinta rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro, que será disputada neste sábado (8) e domingo (9), pode terminar com apenas um clube da capital integrando o G-4 da competição. Seria uma mudança radical em relação ao ano passado, quando a competição teve como marca a distância entre os três times de Belo Horizonte em relação aos outros participantes.

Para isso acontecer, o Atlético terá de ser derrotado pela URT, às 18h deste domingo, no Estádio Zama Maciel, na partida que fecha a quinta rodada. O Galo soma oito pontos, um a mais que o time de Patos de Minas, que se vencer o ultrapassa.

O Atlético vem de dois empates seguidos pelo Campeonato Mineiro e uma derrota, neste domingo, em Patos de Minas, pode decretar a saída do G-4 da competição O Atlético vem de dois empates seguidos pelo Campeonato Mineiro e uma derrota, neste domingo, em Patos de Minas, pode decretar a saída do G-4 da competição

A primeira mudança significativa na parte de cima da classificação já pode acontecer neste sábado. Se o Patrocinense vencer o Tombense, em partida que começa ás 16h, no Almeidão, em Tombos, assume a liderança isolada, pelo menos provisoriamente, com dez pontos, um a mais que o Cruzeiro.

Na manhã de domingo, a Caldense, que é quarta colocada neste momento, recebe o Boa Esporte, às 10h30, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, e em caso de vitória também chega aos dez pontos e praticamente assegura sua permanência no G-4.

O clássico entre Cruzeiro e América, às 16h, no Mineirão, termina com pelo menos um dos dois clubes integrando o grupo que se classifica às semifinais do Estadual, sendo que os cruzeirenses se garantem com um empate.

Mas o time de Adilson Batista, que entra na rodada como líder, pode terminar fora do G-4 caso seja derrotado pelo Coelho e Patrocinense e Caldense vençam suas partidas.

Rebaixamento

A quinta rodada do Estadual terá ainda dois confrontos diretos contra o rebaixamento. A partida mais marcante neste sentido é entre Villa Nova e Tupynambás, os dois clubes que ainda não pontuaram na competição, e que se enfrentam às 16h deste domingo, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Também no domingo, mas mais cedo, às 10h, o Uberlândia, que tem apenas um ponto, recebe o Coimbra, que soma três, mas assim como o Periquito ainda não venceu neste Campeonato Mineiro. O confronto reúne os dois times que conseguiram o acesso no Módulo II do ano passado.