Não é nenhum absurdo relacionar o renascimento do Atlético na chamada Era Mineirão com o período de preparação da Seleção para a Copa do Mundo do México, conquistada há exatamente 50 anos pelo Brasil com uma goleada por 4 a 1 sobre a Itália, no Estádio Azteca.

O único alvinegro no grupo de Zagallo era o centroavante Dario, reserva e que não participou de nenhum dos seis jogos da campanha canarinho.

Em 1968, o Atlético vestiu o uniforme da Seleção Brasileira e disputou um amistoso contra a Iugoslávia, no Mineirão, vencendo por 3 a 2

Mas o ciclo entre as Copas de 1966, na Inglaterra, e 1970, no México, foi especial para o atleticano, por mais que ele tenha visto o rival alcançar sua maior sequência de títulos estaduais.

Em 19 de dezembro de 1968, curiosamente exatamente três anos antes da conquista do título brasileiro de 1971, diante do Botafogo, no Maracanã, o Atlético vestiu a camisa amarela.

Convidado pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) para representar a Seleção num amistoso contra a Iugoslávia, o Galo venceu por 3 a 2, em partida disputada no Mineirão.

O time, ainda dirigido por Yustrich, teve em campo cinco jogadores que seriam titulares do time campeão brasileiro em 1971: Grapete, Vanderlei Paiva, Ronaldo, Lola e Tião.

Momento maior

O grande momento atleticano no ciclo antes da Copa do México foi em 3 de setembro de 1969. Em 31 de agosto, a Seleção tinha vencido o Paraguai por 1 a 0, gol de Pelé, no Maracanã, e assegurado vaga no Mundial de 1970 diante de 183.341 pagantes.

O jogo entre Atlético e Brasil tinha como atração a grande rivalidade entre os treinadores dos dois times, pois Yustrich, que seguia no Galo, era inimigo de João Saldanha.

A Seleção teve a mesma formação que bateu os paraguaios. O Galo, quase o time campeão brasileiro em 1971. Esta partida foi fundamental para a convocação de Dario, pois foi dele, aos 22 minutos do segundo tempo, o gol da vitória alvinegra, num dia em que o Atlético usou o uniforme da seleção mineira.

Depois de tempos de baixa no início da Era Mineirão, esses dois jogos foram fundamentais na retomada da confiança atleticana.