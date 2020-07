Após várias reclamações de torcedores nas redes sociais, o Atlético e a Le Coq proporcionaram uma grande alegria aos "gordinhos" apaixonados pelo clube. Se em outras coleções muitas pessoas não puderam vestir o 'manto alvinegro', desta vez, eles poderão ir às compras.

A linha 2020 foi lançada neste domingo (19) e exibida pelo canal da TV Galo no Youtube. Com jogadores, ex-jogadores, dirigentes e artistas, a live foi um sucesso de audiência. Para se ter ideia, até o momento, são mais de 400 mil visualizações. As novas camisas estão disponíveis com o tamanho máximo 5GG.

Feliz com o presente dado pelo clube, o atleticano Kerlon 'Pacote' comemorou em tom de alívio. Ele foi protagonista nesta mais do que justa reivindicação.

Massa obrigado , já tive um retorno da diretoria informando que a nova coleção terá tamanhos maiores, não no início mas assim que chegar seremos avisados e posto pra vcs informando! graças ao Dr. @lasaroccunha que sensibilizou com a causa e ao Marcelo superintendente ! https://t.co/ccGNI8D88h — Kerlon pacote (@kerlonpacote) July 19, 2020

