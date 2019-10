Depois de empatar em 1 a 1 com o vice-líder Palmeiras, no Allianz Parque, no último domingo (6), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem pela frente mais um adversário da ponta de cima da tabela.

Nesta quinta-feira, o Galo vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, primeiro colocado no torneio, às 20h, no Maracanã.

Para enfrentar o Rubro-Negro Carioca, o técnico Rodrigo Santana vai ter uma série de desfalques, especialmente no setor ofensivo.

Para o confronto com o time carioca, Santana não vai poder contar com Otero, que vai estar à disposição da seleção da Venezuela, e Luan, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Verdão.

Com a ausência de Chará, que segue entregue ao departamento médico, em tratamento de um estiramento no músculo anterior da coxa direita.

Opções

Com a série de desfalques, que também incluem Cleiton e Guga (seleção olímpica), além de Jair, Martínez e Victor, lesionados, o comandante alvinegro têm sete opções para armar o trio de ataque, ao lado de Di Santo, que deve seguir entre os titulares.

Entre os mais experientes estão os meias Cazares e Vinícius, além dos atacantes Geuvânio e Maicon.

Caso queira dar sangue novo ao ataque alvinegro, Rodrigo Santana pode lançar os garotos Bruninho, que teve recentes oportunidades no time, e Marquinhos, que ainda não estreou pela equipe profissional do clube.

Correndo por fora está o meia uruguaio David Terans, que pouco atuou durante o ano.

Confira os números das opções ofensivas do Galo para enfrentar o Flamengo, em 2019: